Трамп возместил своему адвокату деньги, отданные порноактрисе Стефани Клиффорд

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп возместил своему адвокату отданные Стефани Клиффорд деньги

Трамп возместил своему адвокату отданные Стефани Клиффорд деньги

Президент США Дональд Трамп возместил своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд.

Об этом в интервью телеканалу Fox заявил бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который недавно присоединился к команде Трампа, сообщает DW.

Клиффорд и Коэн подписали соглашение о конфиденциальности 28 октября 2016 года, через несколько дней после победы миллиардера на президентских выборах в США. Позднее Коэн заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов.

Клиффорд весной 2018 года подала иск в отношении Трампа. Она намерена признать недействительным соглашение о конфиденциальности. Женщина также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США.

Стефани Клиффорд, которая также известна под псевдонимом Stormy Daniels, утверждает, что у нее с Трампом была интимная связь.

Помимо этого, она утверждает, что ей в 2011 году угрожал неизвестный мужчина, который добивался от нее молчания о романе с Трампом. Клиффорд опубликовала его фоторобот, а Трамп в своем Twitter заявил, что такого человека не существует. Тогда порноактриса подала против президента еще один иск, теперь уже о клевете.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове