Трамп во время визита в Ирак рассекретил позиции "морских котиков" Сегодня, 23:00 184 Цей матеріал також доступний українською Фото: скрин видео Donald J. Trump ‏ Дональд Трамп обнародовал фото "морских котиков"

Президент США Дональд Трамп во время внезапного визита на американскую базу в Ираке, возможно, непреднамеренно рассекретил команду спецназовцев ВМС США, более известных как "морские котики".

Как передает AFP, после визита на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.

На одном из кадров Трамп запечатлен с группой военнослужащих, которые, по всей вероятности, являются бойцами подразделения специального назначения SEAL Team Five.

Как правило, местонахождение подразделений сил специальных операций США засекречено. А бойцов элитных групп на фотографиях ретушируют.

Издание отмечает, что президент США, являясь главнокомандующим, обладает широкими полномочиями относительно рассекречивания информации, поэтому его твит, вероятно, не противоречит правилам. Но некоторые наблюдатели считают это нарушением мер обеспечения секретности операций.

Напомним, что 26 декабря президент США вместе с супругой совершили необъявленный визит на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Это первый визит Трампа к американским военнослужащим, участвующим в международных миссиях.