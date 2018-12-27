Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Фоззи
Моя гениальная подруга – женский сериал года
Олег Шама
Услышь Донбасс – послушай Щедрик
Виктор Пинзеник
Что нам оставляет 2018?
Андрей Смирнов
Слепой траст дал Петру полмиллиарда

Трамп во время визита в Ирак рассекретил позиции "морских котиков"

Сегодня, 23:00
184
Цей матеріал також доступний українською

Фото: скрин видео Donald J. Trump ‏

Дональд Трамп обнародовал фото "морских котиков"

Президент США Дональд Трамп во время внезапного визита на американскую базу в Ираке, возможно, непреднамеренно рассекретил команду спецназовцев ВМС США, более известных как "морские котики".

Как передает AFP, после визита на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.

На одном из кадров Трамп запечатлен с группой военнослужащих, которые, по всей вероятности, являются бойцами подразделения специального назначения SEAL Team Five.

Как правило, местонахождение подразделений сил специальных операций США засекречено. А бойцов элитных групп на фотографиях ретушируют.

Издание отмечает, что президент США, являясь главнокомандующим, обладает широкими полномочиями относительно рассекречивания информации, поэтому его твит, вероятно, не противоречит правилам. Но некоторые наблюдатели считают это нарушением мер обеспечения секретности операций.

Напомним, что 26 декабря президент США вместе с супругой совершили необъявленный визит на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака.

Это первый визит Трампа к американским военнослужащим, участвующим в международных миссиях.

Теги:   Американские военные Дональд Трамп Ирак США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

LIFE

Сегодня, 22:04

article_img
Черная вышивка - не признак траура и что предвещает елка во дворе. Специалисты музея Ивана Гончара о традициях и секретах предков
Статьи

Сегодня, 21:39

article_img
Женщина с деньгами. Интервью с главой украинского представительства корпорации, "влившей" в экономику Украины более $ 3 миллиардов
Игры

Сегодня, 21:02

article_img
10 лучших игр 2018 года для iOS и Android

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться