Трамп во время визита в Ирак рассекретил позиции "морских котиков"

Как передает AFP, после визита на авиабазу Айн-аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака Трамп обнародовал на своей странице в Twitter видео, на котором он позирует в кругу военных, пожимает им руки и подписывает памятные подарки.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1