Трамп внес в Сенат кандидатуру Помпео на должность госсекретаря 

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Трамп внес кандидатуру Помпео в Сенат

Трамп внес кандидатуру Помпео в Сенат

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря.

Об этом сообщает Интерфакс.

На прошлой неделе Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.

Формально Тиллерсон возглавляет Госдепартамент США до 31 марта.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.

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