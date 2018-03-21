Трамп внес в Сенат кандидатуру Помпео на должность госсекретаря 

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение Сената США кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря.

Об этом сообщает Интерфакс.

На прошлой неделе Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Помпео. Новым главой ЦРУ назначена заместитель Помпео Джина Хаспел.

Формально Тиллерсон возглавляет Госдепартамент США до 31 марта.

По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерную сделку с Ираном.

Тиллерсон занимал пост госсекретаря с февраля 2017 года, а перед этим был исполнительным директором ExxonMobil.