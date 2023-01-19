Трамп вернется в Twitter и Facebook перед выборами 2024 года 19 января, 02:45 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Бывший президент США Дональд Трамп готовится вернуться в соцсети Twitter и Facebook в преддверии выборов 2024 года.

Об этом сообщает NBC News.

Во вторник, 17 января, штаб политика официально обратилась в компанию Meta с просьбой разблокировать его профиль в Facebook. Сотрудники Трампа считают, что "запрет аккаунта президента Трампа на Facebook резко исказил и подавил публичный дискурс".

Видео дня

Отмечается, что в Facebook пока отказались комментировать ситуацию, отметив, что "объявят решение в ближайшие недели в соответствии с разработанным процессом".

Аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Twitter были заблокированы после событий 6 января 2021 года, когда сторонники политика штурмовали Капитолий. 16 ноября 2022 года Трамп объявил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

6 января 2021 года Конгресс США собрался, чтобы утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать, поскольку сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.



Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.



После штурма в Капитолии возобновилось совместное заседание двух палат Конгресса, на котором официально утвердили итоги президентских выборов и победу Байдена.



13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.



Джо Байден говорил, что вина его предшественника неоспорима, хотя ему и не объявили импичмент.