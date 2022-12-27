Хватал за горло телохранителя. Что на самом деле делал Трамп во время штурма Капитолия два года назад — главное из отчета Комиссии Конгресса 27 декабря, 10:56 Эксклюзив НВ Члены двухпартийной комиссии Конгресса по расследованию событий 6 января сидят под изображением экспрезидента Дональда Трампа на последнем заседании комиссии 19 декабря 2022 года. (Фото:Evelyn Hockstein / REUTERS)

После полутора лет расследований Комиссия Конгресса обнародовала отчет о штурме Капитолия 6 января 2021 года и роли, которую сыграл в нем тогдашний президент Дональд Трамп. НВ выбрал пять важных фактов из этого документа.

Когда утром 6 января 2021 года американские конгрессмены собрались в здании Капитолия, чтобы формально утвердить победу Джо Байдена на ноябрьских президентских выборах, никто и представить не мог, чем закончится это заседание. В районе обеда в здание ворвались сотни приверженцев Дональда Трампа , убежденные в фальсификации выборов в пользу Байдена и готовые линчевать своих политических врагов. В ходе штурма погибли пять человек .

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Впоследствии для расследования событий того дня в Конгрессе была создана специальная комиссия в составе семи демократов и двух республиканцев, которые в течение 18 месяцев изучали показания более 1 тыс. свидетелей, включая помощников Трампа, правоохранителей и некоторых участников штурма, а также аудиозаписи телефонных разговоров и более 1 млн страниц разных документов. Наконец, 22 декабря Комиссия обнародовала отчет на 814 страницах, в котором утверждает: ответственность за жестокий штурм Капитолия несет «один человек — бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие».

«Хотя опасность для Капитолия от вооруженной и разъяренной толпы можно было предвидеть, тот факт, что президент Соединенных Штатов станет катализатором их ярости и будет способствовать нападению, был беспрецедентным в американской истории», — отмечают авторы отчета.

Расследователи утверждают: Трамп нарушил закон, приняв участие в «многостороннем сговоре» с целью отменить результаты президентских выборов 2020 года, а затем не предпринял никаких действий, чтобы остановить беспредел со стороны своих сторонников.

И хотя обвинения Комиссии не имеют правовой силы, это первый случай в истории США, когда Конгресс советует начать уголовное преследование экспрезидента. В частности, конгрессмены рекомендуют Министерству юстиции расследовать четыре обвинения против бывшего президента : в препятствовании официальному заседанию Конгресса, заговору в целях обмана Соединенных Штатов, ложных заявлениях и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.

Также предлагается запретить ему занимать государственные должности в будущем . Кстати, если такое решение будет принято, оно лишит российского диктатора Владимира Путина надежд на возвращение Трампа в Белый дом с последующим сворачиванием поддержки Украины, отмечают обозреватели.

НВ выбрал пять важных фактов о попытках Трампа отменить результаты выборов и удержать власть, которые приводят в своем отчете конгрессмены.

1. Члены команды Трампа поддерживали связь с организаторами митинга 6 января, а сам экс-президент планировал пройти маршем к Капитолию вместе с демонстрантами