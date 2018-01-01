Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
Яна Седова
Диагноз, который боятся услышать все
Иван Яковина
11 декабря: Путин - агент Штази и иранская ракета
Олег Шама
"Условия в Швеции нас не устраивают"

Трамп: В случае моего импичмента народ США взбунтуется

Сегодня, 08:01
201
Цей матеріал також доступний українською

Трамп заявил, что не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится угрозы импичмента, поскольку не совершал ничего противозаконного.

В интервью Reuters Трамп высказал мнение, что в случае объявления ему импичмента "народ взбунтуется".

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего противозаконного, тому, кто создал величайшую в истории нашей страны экономику...Меня это не беспокоит, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет", - сказал он.

Ранее член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер, который возглавит Юридический комитет Конгресса в январе 2019 года, заявил о возможности рассмотрения импичмента президента США Дональда Трампа.

Кроме того, член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп всерьез обеспокоен тем, что в отношении него запустят процедуру импичмента.

Теги:   Импичмент Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:01

article_img
Трамп: В случае моего импичмента народ США взбунтуется

Читайте также

Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу
Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться