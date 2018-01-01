Трамп: В случае моего импичмента народ США взбунтуется Сегодня, 08:01 201 Цей матеріал також доступний українською Трамп заявил, что не боится импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится угрозы импичмента, поскольку не совершал ничего противозаконного.

В интервью Reuters Трамп высказал мнение, что в случае объявления ему импичмента "народ взбунтуется".

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего противозаконного, тому, кто создал величайшую в истории нашей страны экономику...Меня это не беспокоит, нет. Я думаю, что народ взбунтуется, если это произойдет", - сказал он.

Ранее член Демократической партии из Нью-Йорка Джеррольд Недлер, который возглавит Юридический комитет Конгресса в январе 2019 года, заявил о возможности рассмотрения импичмента президента США Дональда Трампа.

Кроме того, член Палаты представителей США от Демократической партии Адам Шифф заявил, что президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп всерьез обеспокоен тем, что в отношении него запустят процедуру импичмента.