"Трамп в чем-то прав". Известный экономист – о торговых войнах современности Сегодня, 20:13 18 Цей матеріал також доступний українською Фернандо де Сото консультировал правительства многих стран мира Фото Наталья Кравчук / НВ

Мир должен прийти к новому соглашению о международной торговле, иначе вслед за ее падением может рухнуть и вся мировая экономика, заявил в интервью журналу Новое Время знаменитый перуанский экономист Эрнандо де Сото, один из самых известных мировых практиков в сфере внедрения рыночных реформ.

Он констатировал, что нынешняя "эпоха торговых войн заставила говорить о конце эры глобализации" и назвал мировую торговлю "сложным примером экономической политики", поскольку ее "нельзя урегулировать на уровне одной страны".

"А международного трибунала, имеющего мандат выносить обязательные торговые решения, сегодня не существует. Поэтому невозможно наказать за торговые нарушения одну страну, даже если остальные 150 стран считают ее виновной", - отметил де Сото, основатель перуанского Института свободы и демократии, дававший рекомендации правительствам Египта, Сальвадора, Ганы, Гаити, Казахстана и Мексики.

Перуанский интеллектуал и реформатор также признал, что сегодня "люди очень недовольны нынешней ситуацией в мировой экономике".

Давайте снова научимся договариваться. Без этого торговля упадет и потащит за собой всю мировую экономику

"Ею недовольны британцы, устроившие Brexit. Ею недовольны китайцы. Ею недовольны мексиканцы. В итоге мы вновь вернулись к главенству двусторонних торговых отношений, - отметил де Сото. - Давайте снова научимся договариваться. Без этого торговля упадет и потащит за собой всю мировую экономику. А без нормальной торговли невозможно масштабировать бизнес и зарабатывать серьезные деньги".

Кроме того, де Сото напомнил, что торговые войны ведутся не только из‑за тарифов. "В войну может вступить, например, санитарная служба, которая скажет, что американские товары не соответствуют санитарным стандартам. Мне известно, что таким образом Россия блокировала украинскую пищевую продукцию. Санитарный скандал - известная технология торговой войны", - заявил он.

Участником торговой войны может быть и центробанк, если через политику ставок он влияет на стоимость денег и способен простимулировать экспортеров, пояснил де Сото. "Например, Трамп считает, что центробанк Китая именно этим и занимается, сознательно удешевляя юань. Трамп считает, что это несправедливо, что за это надо наказывать, - и в чем‑то он прав", - полагает перуанский эксперт, которого 42-й президент США Билл Клинтон однажды назвал "самым великим из живущих экономистов".

"Дело не в политике [Трампа] Америка прежде всего, а в несправедливости международных торговых отношений. Многие страны злоупотребляют своим влиянием на глобальную торговлю. Поэтому необходимо прийти к новому соглашению о международной торговле", - резюмировал де Сото.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года