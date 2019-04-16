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Трамп утверждает, что не боится обнародования полного отчета Мюллера

Вчера, 23:23
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Трамп утверждает, что не боится обнародования полного отчета Мюллера - фото

REUTERS/Cathal McNaughton

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает The Hill.

По словам Трампа, теперь наоборот станет понятно, что это расследование было "полной фальсификацией".

"Я слышал, что это (полный отчет Мюллера - ред.) выйдет в четверг. Это хорошо. И там не может быть ничего такого, потому что преступления не было. Ничего не было", - сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что преступления были "совершенные другой стороной", а не его кампанией. 

Напомним, что в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу США отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Теги:   Дональд Трамп Роберт Мюллер США

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