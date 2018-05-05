Трамп убежден в правильности своего подхода к решению проблемы КНДР

Трамп уверен в правильности своей позиции относительно КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что поступил правильно, радикально изменив подход к решению северокорейской проблемы.

В ходе выступления в Техасе он отметил, что "по теме Северной Корее происходят хорошие вещи", сообщает Интерфакс-Украина.

Трамп раскритиковал прежнюю администрацию США, которая, по его словам, боялась отвечать на провокации и агрессивные заявления Пхеньяна, опасаясь спровоцировать ядерную войну.

"Но на самом деле спровоцировать ядерную войну может как раз слабость", - отметил президент США.

Также он в очередной раз раскритиковал ядерную сделку "шестерки" с Ираном, подчеркнув, что неясно, каким образом можно вести переговорами с Тегераном, в то время как жители Ирана "ходили по улицам, выкрикивая лозунг: "смерть США".

При этом он не стал сообщать, намерен ли он выйти из этого соглашения.

Ранее Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.