Трамп теперь имеет «тюремное» фото и ждет судов по четырем делам: о чем они и почему не мешают ему идти в президенты 25 августа, 15:58 Сюжет Магшот Дональда Трампа — официальное фото «под арестом» (Фото:Fulton County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

24 августа Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, который теперь имеет в архиве собственный магшот — официальное «фото под арестом». Уголовные обвинения ему были выдвинуты уже в четвертом деле за год, хотя до сих пор такого тоже не случалось ни с одним бывшим или действующим президентом США.

NV напоминает, что важно знать об уголовных делах Трампа и о том, почему они не мешают ему баллотироваться в президенты.

Четыре дела Трампа в судах: для какого из них делали фото и что это за обвинения

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1 Дело о срыве выборов в штате Джорджия — это именно то расследование, из-за которого 24 августа Дональд Трамп был вынужден приехать в тюрьму округа Фултон (город Атланта), чтобы пройти все необходимые процедуры для формального ареста и выхода под залог.

Трампу и группе из 18 человек, в основном приближенных к нему американских чиновников, выдвинуто «историческое» обвинение в попытке незаконно добиться отмены результатов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Всего в обвинении фигурирует 41 пункт, из них в отношении Трампа — 13 пунктов, среди которых нарушение законов штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, заговор с целью фальсификации и представление ложных документов. Среди других обвиняемых — бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, бывший адвокат Трампа Руди Джулиани и другие лица. В документах все они фигурируют как «преступная организация».

Фото: Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Осенью 2020 года Трамп лживо заявлял о том, что именно он, а не Джо Байден, якобы победил на выборах и пытался отменить результаты голосования в нескольких штатах. Следствие выяснило, что в частности в Джорджии Трамп в серии телефонных звонков давил на ряд должностных лиц в избирательной комиссии штата, в частности требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти 11 780 голосов». Кроме того, штаб Трампа подавал безосновательные иски с целью аннулировать результаты выборов в Джорджии и пытался убедить законодателей штата засчитать законные голоса избирателей Байдена в пользу Трампа.

24 августа 2023 года Дональд Трамп добровольно приехал в тюрьму округа Фултон (что позволяет ему избежать принудительного ареста). Там он провел около 20 минут: 45-го президента США сфотографировали, записали его рост и вес, цвет глаз и волос и назначили «тюремный» номер P01135809. Сразу после этого Трампа освободили под залог в $200 тыс.

Корреспондент CNN Мэгги Хаберман, отмечает, что во время этого короткого «ареста» бывший президент явно чувствовал себя неловко, хотя выражение его лица на «тюремном» фото свидетельствует, что он отчаянно пытался не выглядеть слабым.

Хотя это уже четвертый случай за год, когда экс-президент США добровольно «сдается» правоохранителям, в этом деле Трампа впервые сфотографировали «под арестом», он также впервые заплатил залог за свою свободу. Кроме того, именно этот процесс может первым дойти до суда — прокурор просит назначить начало заседаний на 23 октября 2023 года, хотя американская пресса называет ее малореальной из-за ряда юридических нюансов.

2 Дело о выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс) — это первое дело, в котором в конце марта 2023 года Трампу выдвинули уголовные обвинения. Оно касается событий 2016 года. Тогда непосредственно перед президентскими выборами, которые Трамп в итоге выиграл, его бывший юрист Майкл Коэн заплатил порноактрисе Стефани Клиффорд $130 тыс. за молчание.

По словам фотомодели и актрисы, Трамп имел роман и сексуальную связь с ней после знакомства на гольф-турнире с участием селебритис в 2006 году. Поскольку рассказы Сторми Дэниелс могли бы скомпрометировать Трампа накануне выборов, политик пытался скрыть свои внебрачные отношения и поручил адвокату заплатить бывшей любовнице. При этом платежи ей были сделаны из взносов в предвыборную кампанию Трампа — в свою очередь, эти деньги поступали из нелегального источника и превышали разрешенные суммы для взносов со стороны одного лица.



Об этой истории стало известно лишь в 2018 году, когда Трамп уже был президентом США. Его бывший адвокат и многолетний помощник Майкл Коэн признал свою вину и получил трехлетний срок заключения за налоговые и финансовые преступления во время работы на Трампа — в том числе и из-за выплат Сторми Дэниелс. Во время процесса Коэн разоблачил американского президента в многочисленных злоупотреблениях.

Самого же Трампа обвинили по 34 пунктам в фальсификации деловой документации первой степени. Рассмотрение дела назначено на март 2024 года.

3 Дело о секретных документах в резиденции Трампа Мар-а-Лаго — в нем 45-му президенту США и его помощнику Уолту Науте в начале июня 2023 года предъявили обвинения по 37 пунктам. Это расследование сделало Дональда Трампа первым бывшим президентом США, обвиняемым в федеральных преступлениях. Среди прочего, его подозревают в «умышленном удержании» информации о национальной обороне и заговоре с целью препятствования правосудию.

В официальном обвинении говорится о том, что Трамп не только забрал из Белого дома ящики с секретными документами в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго (штат Флорида), но и хранил их в различных случайных местах — включая зал, ванную комнату и душевую, офисное помещение, спальню и кладовую.

Коробки с государственными документами в туалетной комнате в резиденции Трампа / Фото: Официальные фото расследования

Секретные документы, незаконно вывезенные в Мар-а-Лаго, содержали информацию об оборонном потенциале США и других стран, а также о ядерной программе Америки. Среди этих документов были материалы ЦРУ, Министерства обороны, Агентства нацбезопасности, Министерства энергетики и Госдепартамента США. В заключении также сказано, что по меньшей мере дважды Трамп показывал секретные документы другим людям. Кроме того, он поручил своему помощнику Наути спрятать коробки с документами от своего адвоката и ФБР.

Судебное разбирательство дела назначено на май 2024 года — то есть в конце праймериз Республиканской партии, по итогам которых партия должна выдвинуть единого кандидата в президенты.

По меньшей мере четыре из обвинений по делу предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

4 Дело о штурме Капитолия — самое громкое и серьезное расследование, по итогам которого Трампу 1 августа 2023 года выдвинули обвинения по четырем статьям: в заговоре с целью обмана США; в заговоре с целью препятствования официальным процедурам; в препятствовании или попытке препятствования официальной процедуре; в заговоре с нарушением прав граждан. По двум из этих обвинений закон предусматривает до 20 лет заключения.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса. Из-за этих событий погибли пять человек, более 100 полицейских пострадали.

Беспартийный спецпрокурор Джек Смит, который контролировал расследование событий, заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года был спровоцирован «ложью обвиняемого [о своей якобы победе на выборах], цель которого заключалась в подрыве основ функционирования власти в Соединенных Штатах»

Среди прочего, следствие установило, что Дональд Трамп пытался убедить бывшего вице-президента Майка Пенса сорвать голосование в Конгрессе по утверждению кандидатуры на должность нового вице-президента в администрации Джо Байдена.

В этом деле прокуроры не требовали взять Трампа под стражу до начала судебного процесса, а лишь запретили разглашать факты по делу.

Следующее предварительное слушание по этому делу назначено на 28 августа 2023 года.

Признает ли Трамп обвинения?

Нет, во всех четырех случаях Дональд Трамп отвергает выдвинутые против него обвинения, дерзко обвиняя прокуроров и администрацию Джо Байдена «в охоте на ведьм».

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Он отрицает, что имел сексуальные отношения с порноактрисой Сторми Дэниелс, называет «бессмысленным делом» расследование о штурме Капитолия, а после того, как был сфотографирован для «тюремного» магшота 24 августа, заявил: «То, что здесь произошло, является пародией на справедливость. Мы ничего плохого не сделали. Я не сделал ничего плохого, и все это знают. […] То, что они делают, — это вмешательство в выборы».

Трамп также называет обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».

Почему на фоне всех обвинений Трамп до сих пор претендует на пост президента США?

Согласно американскому законодательству, Трамп сохраняет возможность баллотироваться в президенты, даже если ему предъявлено обвинение или даже если он будет признан виновным.

Законы США позволяют человеку выдвинуть свою кандидатуру, даже если он находится в тюрьме. В истории президентских выборов в США уже было как минимум два таких случая. Кандидат от социалистов Юджин Дебс баллотировался в 1920 году, хотя двумя годами ранее был осужден на 10 лет по закону о подрывной деятельности. А осужденный за мошенничество конспиролог Линдон Ларуш в 1992 году баллотировался в президенты, хотя на тот момент находился в федеральной тюрьме в Миннесоте.

Впрочем, Трамп является первым бывшим президентом, который оказался в центре уголовных расследований — да еще и стольких. И хотя подобные дела стали бы убийственным репутационным ударом по любому кандидату, Трамп, похоже, лишь эксплуатирует эти обвинения, чтобы нарастить свои рейтинги и популярность перед выборами. Он отказался от участия в теледебатах с конкурентами-республиканцами, однако намеренно привлекает максимальное внимание СМИ к каждому своему появлению в суде или правоохранительных органах. А его новое «фото под арестом» стало первым постом, который Трамп опубликовал в Твиттере (сейчас соцсеть называется Х) после января 2021 года, когда его аккаунт в сети был заблокирован (блокировку сняли после того, как Илон Маск купил Твиттер).

Как свидетельствуют опросы, сейчас выдвижение Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии на выборах в 2024 году поддерживают около 52% избирателей-республиканцев, тогда как еще в январе 2023 года эта цифра была на уровне 43%. В начале года другой республиканский кандидат Рон Десантис имел до 40% поддержки, уступая Трампу лишь несколько процентов, а сейчас имеет менее 20%.

«Тюремный спектакль Трампа является историческим, но не повредит ему политически», — пишут обозреватели The Guardian.

И хотя фото «под арестом» в некотором смысле поставило точку в двухлетнем расследовании попыток Трампа совершить послевыборный мятеж в США, фотография также знаменует следующую главу в биографии Трампа — начало судебных процессов для его осуждения. Журналисты The Guardian считают ошибочным предположение о том, что магшот и сцены вынужденной «сдачи» Трампа в тюрьме повредят его амбициям и рейтингам. «Напротив, это, вероятно, лишь глубже укоренит поддержку со стороны тех, кто защищает Трампа и считает, что его преследуют», — констатируют они.

Президент-антирекорд: как проблемы с законом уже вписали Трампа в историю США

По состоянию на август 2023 года множество сомнительных страниц политической биографии Дональда Трампа уже побили антирекорды американской истории. В частности он стал

единственным главой Белого дома, который пережил два импичмента, и лишь третьим, рассмотрение импичмента которого дошло по крайней мере до Палаты представителей.

первым бывшим или действующим президентом США, которому было предъявлено уголовное обвинение,

первым бывшим президентом, обвиненным в федеральных преступлениях,

первым президентом США, которого сфотографировали в тюрьме для официального « магшота».