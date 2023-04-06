Дело против Трампа: судья и его семья начали получать угрозы — NBC News 6 апреля, 16:13 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Председательствующий на заседании суда в деле экс-президента США Дональда Трампа судья Хуан Мерчан и его семья начали получать многочисленные угрозы, сообщает NBC News.

По словам двух источников, знакомых с этим вопросом, через 24 часа после предъявления обвинения Трампу председательствующий судья и его семья получили множество угроз.

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Один чиновник сказал, что в последнее время судье Мерчану и его помощникам поступали «десятки» угроз, но не назвал точных временных рамок.

Другой источник сообщил, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг и другие высокопоставленные чиновники в его офисе продолжают получать угрозы.

Угрозы были в виде звонков, электронных писем и писем.



Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.



Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не предъявляли.

Сам Дональд Трамп назвал обвинения в его адрес «политическим преследованием» со стороны демократов и «вмешательством в выборы на самом высоком в истории уровне».