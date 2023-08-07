Экс-вице-президент США Пенс не исключил, что будет давать показания на процессе против Трампа 7 августа, 12:30 Майк Пенс (Фото:REUTERS/Scott Morgan)

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что будет соблюдать закон, если его заставят дать показания в суде над бывшим президентом Дональдом Трампом по делу о выборах 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

«Я не планирую давать показания, но, послушайте, мы всегда будем соблюдать закон. Но… я не знаю, каким будет путь этого обвинительного заключения», — сказал он.

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Пенс заявил, что «президент имеет право на презумпцию невиновности» и «право на защиту в суде».

«Но на самом деле вокруг этого есть глубокие вопросы, связанные с первой поправкой, свободой слова и прочим. Я уверен, что он и его адвокат будут разбираться во всех этих вопросах», — добавил Пенс.

1 августа Трампу выдвинули официальное обвинение в преступлении против Соединенных Штатов и граждан страны по делу о штурме Капитолия.

45-й президент США также является фигурантом дел о фальсификации бизнес-отчетности и незаконном хранении секретных документов.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Сторонники Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса, и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма Капитолия умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Ее передали в Сенат, который спустя месяц признал политика невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.