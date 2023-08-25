Трамп стал первым из президентов США, у которого есть тюремное фото 25 августа, 04:27 Официальное тюремное фото Трампа (магшот) (Фото:Fulton County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

Офис шерифа округа Фултон опубликовал тюремную фотографию (mugshot) экс-президента Дональда Трампа. Записи тюрьмы показывают, что Трампа арестовали и зарегистрировали как заключенного № P01135809.

Об этом пишет CNN.

В предыдущих трех случаях Трампа при аресте не фотографировали.



Booking mugshot of former U.S. President Donald Trump / Фото: Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Комбинированная фотография с Трампом и 11 из 18 человек, обвиняемых вместе с ним / Фото: Fulton County Sheriff's Office/Handout via REUTERS

Таким образом, Трамп стал первым — бывшим или настоящим — президентом за всю историю США, у которого есть магшот.

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24 августа бывший президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Его отпустили под залог.

Он прибыл в тюрьму округа Фултон в Атланте из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Трампу выдвинули более десятка обвинений в связи с его попытками отменить результаты выборов в Джорджии 2020 года.



Дональду Трампу предъявили обвинения уже в четырех уголовных делах. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

