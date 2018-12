Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Об этом он заявил в среду, 26 декабря, во время необъявленного визита на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака, передает Reuters.

Трамп подтвердил намерения вывести американские войска из Сирии, подчеркнув, что в скором времени противники его решения "присоединятся к его точке зрения".

"На самом деле, мы могли бы использовать это [базу Айн-аль-Асад] в качестве базы, если захотим что-то сделать в Сирии", - подчеркнул Трамп во время трехчасового визита в Ирак.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1