Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен выводить американские войска из Ирака, и допустил использование военнослужащих, дислоцированных в этой стране, для операций в соседней Сирии.
Об этом он заявил в среду, 26 декабря, во время необъявленного визита на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака, передает Reuters.
Трамп подтвердил намерения вывести американские войска из Сирии, подчеркнув, что в скором времени противники его решения "присоединятся к его точке зрения".
"На самом деле, мы могли бы использовать это [базу Айн-аль-Асад] в качестве базы, если захотим что-то сделать в Сирии", - подчеркнул Трамп во время трехчасового визита в Ирак.
Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке.
.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.
????MOMENTS AGO: President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania visiting troops at Al Asad Air Base in Iraq... pic.twitter.com/ZUPNZdbJ6w— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 26 декабря 2018 г.
Авиабаза Айн-аль-Асад - расположена в провинции Анбар на западе Ирака. Это вторая по величине американская военная авиабаза в Ираке.
С тех пор, как войска США вернулись в Ирак в 2014 году, база играет важную роль в борьбе против Исламского государства благодаря своему стратегическому расположению.
Провинция Анбар граничит с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Через нее проходят важные транспортные артерии.
В Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих.