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Трамп: США могут использовать базу в Ираке для действий в Сирии

Вчера, 22:56
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Фото: Dan Scavino Jr. via Twitter

Дональд Трамп посетил американскую базу в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не намерен выводить американские войска из Ирака, и допустил использование военнослужащих, дислоцированных в этой стране, для операций в соседней Сирии.

Об этом он заявил в среду, 26 декабря, во время необъявленного визита на американскую авиабазу Айн-аль-Асад на западе Ирака, передает Reuters.

Трамп подтвердил намерения вывести американские войска из Сирии, подчеркнув, что в скором времени противники его решения "присоединятся к его точке зрения".

"На самом деле, мы могли бы использовать это [базу Айн-аль-Асад] в качестве базы, если захотим что-то сделать в Сирии", - подчеркнул Трамп во время трехчасового визита в Ирак.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей посетили американских военнослужащих в Ираке.

Авиабаза Айн-аль-Асад - расположена в провинции Анбар на западе Ирака. Это вторая по величине американская военная авиабаза в Ираке.

С тех пор, как войска США вернулись в Ирак в 2014 году, база играет важную роль в борьбе против Исламского государства благодаря своему стратегическому расположению.

Провинция Анбар граничит с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией. Через нее проходят важные транспортные артерии.

В Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих.

Теги:   Американские военные Дональд Трамп Сирия Ирак США

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