«Сталинское шоу ужасов». Трамп на предвыборном митинге раскритиковал расследование против него 26 марта, 12:39 Дональд Трамп на предвыборном митинге (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В субботу, 25 марта, в Техасе прошел первый предвыборный митинг Дональда Трампа, на котором он назвал расследования против него «охотой на ведьм» и сравнил их с «ужасами сталинской России».

Об этом сообщает Reuters.

Экс-президент США посвятил большую часть своей почти двухчасовой речи критике многочисленных расследований, которые ведут против него. Он обвинил администрацию президента Джо Байдена в попытках подорвать его шансы на победу в борьбе за Белый дом.

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«Использование режимом Байдена правоохранительных органов как оружия против своих политических оппонентов — это прямо из сталинского шоу ужасов… С самого начала это была охота на ведьм и фальшивое расследование, одно за другим», — сказал Трамп.

В начале 2018 года газета The Wall Street Journal сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание $130 тысяч. Соглашения достигли непосредственно перед президентскими выборами 2016 года. Коэна приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в ряде преступлений, в том числе в незаконном расходовании выделенных на предвыборную кампанию денег. Часть из них выплатили за молчание экс-фотомодели Карен Макдугал и экс-порноактрисе Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс). Их заявления могли бы скомпрометировать Трампа в преддверии выборов.

Сам Коэн подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств. Трамп утверждал, что не просил своего адвоката нарушать закон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его арестуют 21 марта, ссылаясь на «незаконные утечки» из офиса окружного прокурора Манхэттена. Он призвал своих поклонников выходить на протесты. Дело может стать первым в истории США случаем, когда экс-президенту предъявят уголовные обвинения.