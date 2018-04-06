Трамп сообщил подробности размещения нацгвардейцев США на границе с Мексикой

Трамп отправит на границу с Мексикой до 4 тысяч гвардейцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что конкретизировал планы относительно размещения бойцов американской Национальной гвардии на границе с Мексикой.

По его словам, на южной границе США будут размещены от двух до четырех тысяч гвардейцев, сообщает DW.

Трамп также отметил, что большая часть из них, по всей видимости, останется там до тех пор, пока на границе с Мексикой не будет построена обещанная стена.

Отправка нацгвардейцев на границу с Мексикой вызвала вопросы о финансировании данной операции. Пентагон не смог ответить на вопрос об источнике денег на реализацию плана. Трамп признал, что Белый дом пока не подготовил финансовую смету.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении подписать распоряжение о развертывании подразделений Национальной гвардии США на границе с Мексикой.

Власти Мексики потребовали от Вашингтона официальных объяснений по этому поводу.

Дональд Трамп заявил о планах отгородиться от потоков нелегальных мигрантов из Мексики стеной сразу после прихода к власти. На данный момент строительство стены на границе с Мексикой находится на начальном этапе.