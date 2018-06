Трамп согласился отменить разделение семей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет закон, прекращающий разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.

Об этом сообщает AFP.

