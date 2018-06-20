Трамп согласился отменить разделение семей нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет закон, прекращающий разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Trump says will sign decree to avoid family separations pic.twitter.com/OsyUHPUhdq — AFP news agency (@AFP) 20 июня 2018 г.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что Палата представителей в четверг проголосует за документ, который прекратит практику разлучения детей от их семей при попытке незаконно пересечь границу.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.