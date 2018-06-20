20 июня 2018, среда

Трамп согласился отменить разделение семей нелегальных мигрантов

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подпишет закон, прекращающий разделение семей нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу.

Об этом сообщает AFP.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что Палата представителей в четверг проголосует за документ, который прекратит практику разлучения детей от их семей при попытке незаконно пересечь границу.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

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Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты. 

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

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