Трамп согласился оставить американские войска в Сирии - Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился оставить американских военных в Сирии на "немного дольше" времени, чтобы одержать окончательную победу над террористами Исламского государства, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам собеседника агентства, о своем согласии Трамп заявил на заседании Совета национальной безопасности.

Трамп хочет, чтобы боевики ИГИЛ потерпели полное поражение, а также чтобы другие страны региона и ООН нарастили свои усилия по обеспечению стабильности в Сирии, сказал чиновник.

"Мы не собираемся уходить [из Сирии] немедленно, но и президент не готов поддерживать давнюю приверженность", - сказал он.

Напомним, что 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в ближайшее время после согласований с международным сообществом.