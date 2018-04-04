Трамп согласился оставить американские войска в Сирии - Reuters

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп согласился оставить американских военных в Сирии на "немного дольше" времени, чтобы одержать окончательную победу над террористами Исламского государства, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента.

По словам собеседника агентства, о своем согласии Трамп заявил на заседании Совета национальной безопасности.

Трамп хочет, чтобы боевики ИГИЛ потерпели полное поражение, а также чтобы другие страны региона и ООН нарастили свои усилия по обеспечению стабильности в Сирии, сказал чиновник.

"Мы не собираемся уходить [из Сирии] немедленно, но и президент не готов поддерживать давнюю приверженность", - сказал он.

Напомним, что 3 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что хочет вывести американских военных из Сирии в ближайшее время после согласований с международным сообществом.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове