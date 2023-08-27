Трампу пожертвовали рекордную сумму донатов после тюремного фото

27 августа, 14:32
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Магшот Трампа в тюрьме округа Фултон штата Джорджия (Фото:Fulton County Sheriff’s Office / Handout via REUTERS)

Магшот Трампа в тюрьме округа Фултон штата Джорджия (Фото:Fulton County Sheriff’s Office / Handout via REUTERS)

Экс-президент США Дональд Трамп собрал более семи миллионов долларов пожертвований на свою предвыборную кампанию после 24 августа, когда было обнародовано его официальное «фото под арестом».

Как сообщает Associated Press (AP), кампания Трампа утверждает, что он собрал $7,1 млн с четверга, когда его сфотографировали в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия.

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В частности только за пятницу он получил $4,18 млн донатов. Это самый кассовый день на сегодня, отмечает АР.

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«Рекордный улов стал свидетельством того, что юридические проблемы Трампа стали благом для его кампании по сбору средств», — пишут журналисты.

Судебные обвинения, к тому же не смогли подорвать позиции Трампа на президентских праймериз среди республиканцев, поскольку он регулярно опережает своих соперников-однопартийцев на 30−50% в опросах.

24 мая Трамп сдался властям, прибыв в тюрьму, где его зарегистрировали как заключенного, сделали так называемое тюремное фото (магшот), а через 20 минут отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Он стал первым экс-президентом США, который прошел через эту процедуру.

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После выхода из тюрьмы команда Трампа выпустила новую линейку товаров с его тюремным фото: футболки, пивные коктейли, наклейки на бамперы автомобилей, плакаты с автографом, кружки. Доход от их продажи в специализированных магазинах как раз и идет на предвыборную кампанию.

Трамп сейчас является фигурантом четырех уголовных дел. До сих пор такого не случалось ни с одним бывшим или действующим президентом США.

Трамп заявляет, что все происходящее с ним является вмешательством в предвыборную кампанию со стороны администрации Джо Байдена.

Редактор: София Лазарова

Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп Республиканская партия США Война России против Украины выборы президент США 2024

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