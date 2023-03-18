Трамп скрыл подарки от глав других стран на более $290 тыс. — комитет по надзору

18 марта, 06:47
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Трамп (Фото:Getty Images)

Трамп (Фото:Getty Images)

Экс-президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств. Их общая сумма составляет около 291 тыс. долларов.

Об этом говорится в докладе комитета палаты представителей США по надзору.

Уточняется, что в число незарегистрированных подарков Трампа входили, в частности, золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Кроме того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал и два набора мечей.

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В настоящее время закон США об иностранных подарках и украшениях запрещает президентам и федеральным чиновникам присваивать иностранные подарки дороже 415 долларов. По закону такие подарки должны передаваться на хранение государству.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Дональд Трамп

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