17 октября 2018, среда

Трамп скептически оценил возможность участия Блумберга в выборах президента

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Трамп назвал Блумберга

Трамп назвал Блумберга "легким соперником"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в участии в президентских выборах основателя информационного агентства Bloomberg и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Он отметил, что был бы рад участию Блумберга, так как он является "слабым соперником", передает The Hill.

"Я думаю демократы съедят его. Партия уже объявила о возможном выдвижении разных людей. Часть из них противны, часть шокирует меня", - заявил Трамп.

Ранее телеканал CBS сообщил, что основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает о том, что принять участие в выборах президента США в 2020 году.

 

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