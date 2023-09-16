Трамп заявил, что «очень хорошо» ладит с Путиным 16 сентября, 22:00 Трамп говорит, что очень хорошо ладил с Путиным (Фото:REUTERS / Leah Millis)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что «очень хорошо ладил» с российским диктатором Владимиром Путиным.



Об этом Трамп рассказал в интервью на американском телеканале NBC.

«И все же я с Путиным нашел общий язык. Позвольте мне сказать, что я с ним очень хорошо поладил. И это хорошо. Неплохо. У него 1700 ядерных ракет, и это да. Это хорошо. Понять друг друга — это нормально», — сказал Трамп в опубликованном отрывке интервью, которое должно выйти в эфир 17 сентября.

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Ведущая Кристен Уэлкер, которая брала это интервью, поделилась впечатлениями от разговора. Она рассказала, что во время интервью напомнила Трампу о бомбардировке Россией роддомов в Украине, похищении украинских детей и массовых захоронениях убитых Россией украинцев и спросила отношение политика к этому.

«Это ужасно», — сказал Трамп, но подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с Путиным.

«Никто не был более жестким в отношении России, чем я», — добавил при этом Трамп.

Трамп в интервью повторяет когда-то уже озвученный им тезис о том, что «Путин очень любит Украину».

«Это зеница его ока», — говорил Трамп, описывая одержимость Путина Украиной.

Главный кандидат от республиканцев Трамп также отметил, что Путин недавно одобрительно отозвался о нем во Владивостоке.

Во время Восточного экономического форума 12 сентября Путин похвалил Трампа за заявления о скором окончании войны в Украине.

«Трамп говорит, что за несколько дней решит острые проблемы, в частности украинский кризис, это не может не радовать», — говорил Путин.

При этом он жаловался, что и при Трампе против России применялись санкции.

Трамп в интервью снова повторил, что сумел бы предотвратить войну, потому что он мог бы собрать в одной комнате Путина и Зеленского.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что «добьется» окончания войны России против Украины за 24 часа, если будет переизбран в президенты. Он также говорил, что «позволил бы» России захватить часть Украины и что США посылают Украине слишком много оружия.

