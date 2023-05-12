Трамп стал посмешищем из-за заявлений об Украине, он должен прекратить президентскую кампанию — Болтон 12 мая, 12:57 Джон Болтон (Фото:Gage Skidmore/www.flickr.com)

Экс-президент США Дональд Трамп стал посмешищем из-за своих заявлений о войне РФ против Украины и не может быть переизбран по многим причинам, заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, республиканцы ради блага США должны потребовать, чтобы Трамп немедленно и окончательно прекратил свою президентскую кампанию.

«Трамп не может быть президентом по многим причинам. Ради блага страны республиканцы должны потребовать, чтобы он немедленно и окончательно прекратил свою президентскую кампанию», — написал он в Twitter.

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Болтон заявил, что «Трамп стал посмешищем, хвастаясь, что может положить конец войне в Украине за 24 часа сразу же после поражения в суде по делу о сексуальных домогательствах и клевете».

Трамп в последнее время сделал ряд провокационных заявлений об Украине и войне. Например, он сказал, что в случае переизбрания в Белый дом якобы сможет закончить войну РФ против Украины «за один день».

Также он отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником в контексте войны России против Украины. При это он назвал диктатора «умным парнем».

Кроме того, Трамп отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила в войне, которую против нее начала Россия.

9 мая присяжные в федеральном суде Манхэттена признали 45-го президента США Дональда Трампа виновным в сексуальном насилии над писательницей и журналисткой Э. Джин Кэрролл в 1996 году.

Присяжные постановили, что 76-летний Трамп должен выплатить 79-летней писательнице около 2 млн долларов компенсации по иску о причинения оскорбления действием (battery), а также почти 3 млн долларов — по иску о клевете.

Кэрролл обвиняла Трампа в том, что весной 1996 года он изнасиловал ее в раздевалке универмага, и вспоминала об этом в своей книге. Сам Трамп утверждал, что не знаком с писательницей, и обвинял ее во лжи.