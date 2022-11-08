Трамп анонсировал «очень большое заявление» 15 ноября 8 ноября, 06:41 Дональд Трамп (Фото:Getty Images)

Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября сделает «очень большое заявление». Вероятно, он снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

Об этом сообщает France24.



Трамп, не смогший принять своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.

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«Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов… Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида», — сказал он в Огайо.