Трамп анонсировал «очень большое заявление» 15 ноября

8 ноября, 06:41
Поделиться:
Дональд Трамп (Фото:Getty Images)

Дональд Трамп (Фото:Getty Images)

Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября сделает «очень большое заявление». Вероятно, он снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

Об этом сообщает France24.

Трамп, не смогший принять своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.

Видео дня

Читайте также:
Не знаю, как бы Трамп реагировал на полномасштабное вторжение России — Зеленский

«Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов… Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида», — сказал он в Огайо.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп Президентские выборы в США 2020

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X