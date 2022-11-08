Трамп анонсировал «очень большое заявление» 15 ноября
Дональд Трамп (Фото:Getty Images)
Дональд Трамп сообщил, что 15 ноября сделает «очень большое заявление». Вероятно, он снова вступит в президентскую гонку 2024 года.
Об этом сообщает France24.
Трамп, не смогший принять своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.
«Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов… Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида», — сказал он в Огайо.