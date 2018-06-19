Трамп считает, что в Германии умалчивают о росте иммигрантской преступности

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что в Германии увеличился уровень преступности из-за правительственной политики открытых дверей в отношении мигрантов.

Ранее Трамп уже заявлял о росте преступности в ФРГ из-за большого притока нелегалов. Однако официальные данные МВД Германии опровергли его слова: в 2017 году был зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет.

"Уровень преступности в Германии вырос на 10% (чиновники не хотят сообщать об этих преступлениях) с тех пор, как были приняты мигранты. В других странах еще хуже. Америка, будь умнее!", - написал Трамп в Twitter во вторник, 19 июня.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 июня 2018 г.

Как отмечает The Hill, Трамп, возможно, некорректно упомянул результаты исследования, согласно которым уровень преступности увеличилось на 10% в немецкой земле Нижняя Саксония, но не в стране в целом.

По данным МВД Германии, в 2017 году в Германии были зарегистрированы 5,76 млн уголовно наказуемых правонарушений, что на 9,6% ниже показателя предыдущего года. В 2014 году, за год до начала массового притока беженцев в Германию, было зафиксировано 6,08 млн правонарушений.

Напомним, что Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Германии и подчеркнул, что "вся Европа совершила большую ошибку, позволив миллионам людей так сильно и стремительно изменить свою культуру ".

По его словам, из-за мигрантов в Германии растет преступность.