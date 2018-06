Трамп считает, что в Германии умалчивают о росте иммигрантской преступности

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что в Германии увеличился уровень преступности из-за правительственной политики открытых дверей в отношении мигрантов.

Ранее Трамп уже заявлял о росте преступности в ФРГ из-за большого притока нелегалов. Однако официальные данные МВД Германии опровергли его слова: в 2017 году был зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет.

"Уровень преступности в Германии вырос на 10% (чиновники не хотят сообщать об этих преступлениях) с тех пор, как были приняты мигранты. В других странах еще хуже. Америка, будь умнее!", - написал Трамп в Twitter во вторник, 19 июня.

Crime in Germany is up 10% plus (officials do not want to report these crimes) since migrants were accepted. Others countries are even worse. Be smart America!