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Трамп считает, что расследование Мюллера снижает его рейтинг

Сегодня, 00:15
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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что рейтинги его поддержки искусственно занижены из-за длительного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы, которое президент назвал "охотой на ведьм".

"Без мошеннической "охоты на ведьм" по делу РФ, а также учитывая все, чего мы добились за последние два года (сокращение налогов, судьи, военные, ветераны и т.д.), мой рейтинг одобрения достиг бы 75%, а не 50%, которые показал опрос Rasmussen. Это называется притеснением президента!"- написал Трамп в своем Twitter.

Согласно последним результатам опроса службы Rasmussen Reports, 49% американцев одобряют работу Трампа на посту президента, при этом 50% - не одобряют.

Напомним, бывший глава ФБР Роберт Мюллер уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований. 

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

Теги:   Роберт Мюллер Президентские выборы в США 2016 Дональд Трамп США

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