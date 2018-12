Трамп считает, что расследование Мюллера снижает его рейтинг

"Без мошеннической "охоты на ведьм" по делу РФ, а также учитывая все, чего мы добились за последние два года (сокращение налогов, судьи, военные, ветераны и т.д.), мой рейтинг одобрения достиг бы 75%, а не 50%, которые показал опрос Rasmussen. Это называется притеснением президента!"- написал Трамп в своем Twitter.

Without the phony Russia Witch Hunt, and with all that we have accomplished in the last almost two years (Tax & Regulation Cuts, Judge’s, Military, Vets, etc.) my approval rating would be at 75% rather than the 50% just reported by Rasmussen. It’s called Presidential Harassment!