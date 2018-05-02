Трамп сам надиктовал врачу справку о состоянии своего здоровья – CNN

Бывший личный врач Дональда Трампа Харольд Борнстейн рассказал, что в 2015 году миллиардер надиктовал ему справку о состоянии своего здоровья и попросил подписать документ, сообщает CNN.

Телеканал напоминает, что в документе врача говорилось, что, если "мистера Трампа изберут, могу сказать однозначно, он станет самым здоровым человеком, который становился президентом".

"Он продиктовал все это. Я не участвовал в написании...Я лишь говорил ему, может ли он так говорить или нет", - заявил Борнстейн.

Указанная справка была опубликована за несколько недель до победных для Трампа выборов президента. В ней говорилось, что Трамп находится в "отличной физической форме". Также отмечалось, что физическая сила и выносливость кандидата в президенты "экстраординарны".

В справке, которую подписал также Борнстейн, говорилось, что Трамп принимает лекарство для понижения уровня холестерина и имеет избыточный вес. В результатах обследования также сообщалось, что "он не употребляет табачные изделия и алкоголь".