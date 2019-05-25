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Трамп ретвитнул фейковое видео, дискредитирующее лидера демократов Пелоси

Сегодня, 09:07
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Трамп ретвитнул фейковое видео, дискредитирующее лидера демократов Пелоси - фото

REUTERS / JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп запостил сильно отредактированное видео, в котором показано, что у лидера демократов Нэнси Пелоси якобы возникли трудности с произношением.

Об этом пишет Reuters.

Отредактированную видеозапись с конференции, на которой выступала Пелоси, Трамп опубликовал на своей странице в Twitter.

«Пелоси заикается во время новостной конференции», — написал президент в комментарии к видео.

Во время этой пресс-конференции Пелоси критиковала Трампа.

Обзор пресс-конференции Пелоси, которая состоялась в четверг, проведенный агентством, показывает, что она коснулась широкого круга тем и говорила в основном оживленно, время от времени споря с журналистами, а иногда читая заявления.

Как и многие политики, она иногда запиналась и исправляла себя.

На опубликованном Трампом видео Пелоси якобы часто запинается и показывает 2 пальца, говоря о трех позициях в своей речи. Этот момент, для усиления эффекта, был повторен несколько раз.

На вопрос журналистов Трамп ответил, что ничего не знает о видео и отметил, что Пелоси, которой 79 лет, «выжила из ума».

На дальнейшие запросы в Белом доме не ответили.

Теги:   Дональд Трамп

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