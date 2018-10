Трамп решил сократить помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за каравана мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить финансовую и гуманитарную помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в связи с ситуацией вокруг каравана мигрантов, который продолжает двигаться через Мексику к США.

По его словам, Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли удержать свое населения от нелегальной миграции в США.

"Сейчас мы начнем лишать или существенно сокращать обширную зарубежную помощь, предоставляемую им", - заявил Трамп в Twitter.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.