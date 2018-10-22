22 октября 2018, понедельник

Трамп решил сократить помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору из-за каравана мигрантов

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Караван мигрантов движется к США

Караван мигрантов движется к США

Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить финансовую и гуманитарную помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору в связи с ситуацией вокруг каравана мигрантов, который продолжает двигаться через Мексику к США.

По его словам, Гватемала, Гондурас и Сальвадор не смогли удержать свое населения от нелегальной миграции в США.

"Сейчас мы начнем лишать или существенно сокращать обширную зарубежную помощь, предоставляемую им", - заявил Трамп в Twitter.

Напомним, что через Мексику к США продолжает двигаться караван мигрантов, преимущественно из Гондураса. Мигранты хотят покинуть страну из-за нищеты и насилия со стороны преступных банд.

20 октября полиция Мексики остановила около пяти тысяч мигрантов, которые пытались прорвать кордон между Гватемалой и Мексикой на пути в США.

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