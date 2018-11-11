Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли высшей гражданской наградой

Президент США Дональд Трамп решил посмертно наградить музыканта Элвиса Пресли президентской медалью Свободы – высшей наградой для гражданских лиц в стране.

В заявлении Белого дома говорится, что Пресли являлся одним из символов американской культуры для миллиардов поклонников по всему миру, сообщает Variety.

В Белом доме напомнили, что певец отправился служить в армию уже после обретения мировой славы.

Элвис Пресли - лауреат трех премий Грэмми, автор и исполнитель многочисленных хитов. В 1986 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. В мире продано более миллиарда экземпляров пластинок Пресли.

Медаль Свободы присуждается с 1945 года людям, которые внесли значительный вклад в развитие США и поддержание мира на планете. Список лауреатов выбирает американский президент.