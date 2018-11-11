11 ноября 2018, воскресенье

Трамп решил посмертно наградить Элвиса Пресли высшей гражданской наградой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Элвису Пресли посмертно будет присуждена медаль Свободы

Элвису Пресли посмертно будет присуждена медаль Свободы

Президент США Дональд Трамп решил посмертно наградить музыканта Элвиса Пресли президентской медалью Свободы – высшей наградой для гражданских лиц в стране.

В заявлении Белого дома говорится, что Пресли являлся одним из символов американской культуры для миллиардов поклонников по всему миру, сообщает Variety.

В Белом доме напомнили, что певец отправился служить в армию уже после обретения мировой славы.

Элвис Пресли - лауреат трех премий Грэмми, автор и исполнитель многочисленных хитов. В 1986 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. В мире продано более миллиарда экземпляров пластинок Пресли.

Медаль Свободы присуждается с 1945 года людям, которые внесли значительный вклад в развитие США и поддержание мира на планете. Список лауреатов выбирает американский президент.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове