Трамп решил отложить введение пошлин на импорт стали и алюминия

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп подписал закон о введении пошлин в присутствии американских сталеваров
Фото: Дональд Трамп via Twitter

Трамп подписал закон о введении пошлин в присутствии американских сталеваров

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импорт в страну стали и алюминия будут введены минимум через 15 дней.

Президент решил, что перед началом действия пошлин необходимо оценить реакцию торговых партнеров США.

"Пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной сферой - кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", - заявил Трамп.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал закон об увеличение пошлин на импорт в страну стали и алюминия.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленности в США мертвы, и настало время для перемен.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове