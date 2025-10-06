Протесты в Портленде: федеральный судья запретил Трампу отправлять войска Национальной гвардии в Орегон

Разгон демонстрантов перед штаб-квартирой Иммиграционной и таможенной службы США в Портленде, штат Орегон, США, 4 октября 2205 года (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

Федеральный судья США 5 октября временно запретил администрации президента развертывать какие-либо подразделения Национальной гвардии в Орегоне, куда Дональд Трамп отправил 200 военных из-за протестов возле Иммиграционной службы (ICE) в Портленде, пишет AP .

В судебном документе говорится, что Трамп в июне развернул войска Национальной гвардии Калифорнии в Лос-Анджелесе для обеспечения выполнения иммиграционного законодательства и не имеет законных оснований для их передислокации в Орегон в других целях.

Реклама

"Они не могут продолжать держать в заложниках членов федерализированной Национальной гвардии, меняя их миссию и отправляя их в другой штат", – говорится в заявлении.

В иске отмечается, что президент имеет полномочия развертывать войска Национальной гвардии при очень конкретных обстоятельствах: отражение вторжения, подавление восстания или обеспечение исполнения федеральных законов. В Портленде нет такого восстания, говорится в заявлении.

Пентагон объявил об отправке в Портленд около 200 федерализированных членов Национальной гвардии Калифорнии, которые несли службу вблизи Лос-Анджелеса. Губернатор штата Орегон Тина Котек сообщила, что около 100 солдат прибыли 4 октября и еще около 100 были в пути 5 октября.

Она заявила, что потребностей военного вмешательства в Орегоне нет, в Портленде нет восстания и угрозы национальной безопасности. Губернатор назвала решение Трампа "незаконным и ненужным превышением служебных обязанностей".

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что президент "особенно нацеливается на города, которые склоняются к демократам» или имеют лидеров и жителей, выступающих против злоупотреблений со стороны администрации.

Это наша Национальная гвардия, Национальная гвардия Калифорнии, а не Королевская гвардия Трампа, как он, кажется, думает. Трамп не может использовать наши войска в качестве собственной личной полиции», — сказал Бонта во время пресс-конференции 5 октября.

Читайте также: В США в результате стрельбы в офисе иммиграционной службы в Далласе есть погибшие и раненые

Мэр Портленда Кит Уилсон в свою очередь заявил, что военные применяли силу во время акции протеста возле объекта ICE, в частности, перечный спрей. Этот «агрессивный подход разжигает ситуацию», сказал он.

Трамп санкционировал развертывание военнослужащих Национальной гвардии в Орегоне на фоне протестов в Портленде у здания Иммиграционной и таможенной службы США. Местные власти заявляют, что митинг локализовался только в одном квартале и был мирным.

До этого, 4 октября, Трамп санкционировал развертывание 300 военнослужащих по защите федеральных офицеров и их активов в Чикаго. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкера также выступил против такого решения.