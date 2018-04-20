Трамп разгневался на экс-советника Флинна за задержку с докладом о звонке Путина - AP

Президент США Дональд Трамп был недоволен своим бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном из-за того, что он проинформировал его о звонке президента РФ Владимира Путина с опозданием, сообщает AP.

По данным агентства, об этом говорится в записке бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которая была направлена в Конгресс США.

Согласно документу, во время частного ужина в Белом доме 28 января 2017 года Трамп пожаловался, что Флинн "имеет серьезные проблемы со здравомыслием". Он обвинил своего советника в том, что он не сразу предупредил о поздравительном звонке от мирового лидера, что вызвало задержку с ответом.

Имя лидера в документе удалено, но двое источников AP сообщили, что им был Путин.

Напомним, что в записях бывшего главы ФРБ Джеймса Коми есть упоминание о том, что президент России Владимир Путин рассказывал Дональду Трампу, что в России – одни из самых красивых проституток в мире.