Трамп рассказал о самой худшей ошибке США за всю историю

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое Джорджем Бушем-младшим, стало худшей ошибкой за всю историю США.

В интервью The Hill TV Трамп отметил, что США потратили на ближневосточную кампанию 7 триллионов долларов, а человеческие потери с обеих сторон исчислялись миллионами.

"Хотя Обама, возможно, поступил неправильно, когда вывел оттуда солдат, но вводить их туда было, по моему мнению, самой большой ошибкой, которую когда-либо совершали в истории нашей страны", - сказал он.

Издание привело данные Пентагона, согласно которым расходы на боевые действия в Ираке, Афганистане и Сирии с 2001 по 2018 год составили 1,52 триллиона долларов. При этом, по некоторым неофициальным данным, эти траты составили 5,6 триллионов долларов.

В октябре 2001 года, вскоре после событий 11 сентября, тогдашний президент Джордж Буш-младший приказал ввести войска в Афганистан, где, по данным разведки США, скрывался главарь Аль-Каиды Усама бен Ладен. Через два года Буш инициировал введение войск в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна.