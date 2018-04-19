Трамп рассказал, чего ждет от встречи с Ким Чен Ыном

На переговорах с Ким Чен Ыном Трамп надеется добиться успеха "для всего мира"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести переговоры по ядерной проблеме с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

На совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп отметил, что намерен обсудить вопрос денуклеаризации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что это будет большим успехом. И я с нетерпением жду этой встречи", - отметил американский президент.

Он такж добавил, что надеется добиться успеха на переговорах "для всего мира".

Трамп заверил, что у КНДР есть возможность встать на "светлый путь" в будущее в случае согласия на полную и окончательную ликвидацию ядерной программы.

Он также предупредил, что продолжит "кампанию максимального давления" на Пхеньян до тех пор, пока денуклеаризация не будет достигнута.

Со своей стороны, Синдзо Абэ согласился с необходимостью продолжения "максимального давления" на КНДР. Также он призвал не идти на уступки Пхеньяну до тех пор, пока он не ликвидирует ядерный арсенал и не закроет ядерную программу.