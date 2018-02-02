Трамп рассекретил доклад о предвзятости ФБР в расследовании "российского дела"

Президент США Дональд Трамп одобрил обнародование секретного документа, в котором утверждается о предвзятости ФБР и Министерства юстиции США в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.

Как передает Reuters, глава Белого дома отправил рассекреченную записку в Конгресс США. По словам президента, документ содержит позорную историю и что "многим людям должно быть стыдно".

Этот четырехстраничный документ был подготовлен республиканцами во главе с членом Палаты представителей США Девином Нуньесом в ответ на заявленное ими неправомерное расследование против Дональда Трампа.

В документе, в частности, указывается, что ФБР использовало недостоверные данные, чтобы получить через суд ордер на слежку за помощником избирательной кампании Трампа Картером Пейджом. Речь идет о досье на Трампа, которое составил бывший британский разведчик Кристофер Стил.

Согласно заявлению республиканцев, досье Стила было частично спонсировано демократами США – политическим противником Трампа, что говорит о предвзятости.

Напомним, что директор ФБР Кристофер Рэй серьезно разошелся во мнениях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе о необходимости публикации документа, связанного с "российским делом". Трамп настаивает на его скорейшем обнародовании, а директор ФБР увидел в этом угрозу национальной безопасности и репутации Бюро.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Трамп считает расследование ФБР о возможном сговоре с правительством РФ политической охотой на ведьм и отрицает любой сговор с Москвой.