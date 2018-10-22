Трамп раскритиковал признание Саудовской Аравии по убийству журналиста Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не удовлетворили объяснения Саудовской Аравии относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Саудовская Аравия подтвердила убийство Хашкаджи в своем генеральном консульстве в Стамбуле 2 октября, назвав инцидент "огромной досадной ошибкой". Признание Эр-Рияда было сделано под давлением мировой общественности спустя 18 дней после исчезновения журналиста.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит во время "драки" с должностными лицами, отправленными в Стамбул, чтобы убедить его вернуться в королевство. Турецкие СМИ и официальные лица заявляют, что 59-летний обозреватель газеты Washington Post был убит и расчленен "отрядом убийц" в составе из 15 человек, прибывших из Саудовской Аравии.

"Я недоволен тем, что я слышал [относительно смерти Хашкаджи], - сказал Трампа в понедельник, 22 октября, передает ABC News.

Трамп добавил, что у него был разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом после гибели Хашкаджи.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.