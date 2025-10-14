Трамп пожаловался, что журнал Time выбрал для обложки его «худшую за всю историю» фотографию
Трамп на саммите мировых лидеров, посвященном прекращению войны в Газе, Шарм-эль-Шейх, Египет, 13 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что журнал Time поместил на свою обложку его «худшую фотографию».
В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что Time написал о нем «довольно хорошую статью», но фотография на обложке, по его мнению, «пожалуй, худшая за всю историю».
«Они „убрали“ мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?» — написал лидер Белого дома.
Журнал Time посвятил новую обложку президенту США из-за его посредничества в урегулировании войны в секторе Газа
Time отмечает, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников может стать «знаковым достижением» второго срока Трампа, а также «стратегическим поворотом» для Ближнего Востока.
13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.
Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.
В тот же день Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.