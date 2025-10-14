Трамп пожаловался, что журнал Time выбрал для обложки его «худшую за всю историю» фотографию

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что журнал Time поместил на свою обложку его «худшую фотографию».

В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что Time написал о нем «довольно хорошую статью», но фотография на обложке, по его мнению, «пожалуй, худшая за всю историю».

«Они „убрали“ мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?» — написал лидер Белого дома.

Фото: Time/X

Журнал Time посвятил новую обложку президенту США из-за его посредничества в урегулировании войны в секторе Газа

Time отмечает, что соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников может стать «знаковым достижением» второго срока Трампа, а также «стратегическим поворотом» для Ближнего Востока.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.