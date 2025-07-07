Трамп назвал «бессмысленным» решение Маска создать политическую партию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал инициативу миллиардера Илона Маска по созданию новой политической партии , заявив, что такая идея является «бессмысленной» и только запутает избирателей.

Об этом сообщает ABC News.

«Я считаю, что создание третьей партии только добавит путаницы. Кажется, что система была разработана для двух партий. Третьи партии никогда не работали, так что он может развлечься, но я считаю это бессмысленным», — заявил Трамп.

5 июля Илон Маск сообщил в соцсети X о создании собственной политической партии под названием Американская партия (America Party).

4 июля, в День независимости США, миллиардер провел опрос на своей странице, спросив, стоит ли создавать собственную политическую силу под названием «Американская партия». 65,4% участников опроса высказались «за», тогда как 34,6% - «против».

1 июля газета The New York Times сообщила, что Илон Маск пообещал создать новую политическую партию, если законопроект Республиканской партии о налогах и расходах будет принят.