14 октября 2018, воскресенье

Трамп провел встречу с освобожденным из турецкой тюрьмы американским пастором

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Дональд Трамп принял Эндрю Брансона в Белом доме

Дональд Трамп принял Эндрю Брансона в Белом доме

Президент США Дональд Трамп провел встречу с освобожденным из турецкой тюрьмы американским пастором Эндрю Брансоном. 

Трамп принял мужчину в Белом доме. Он опубликовал соответствующее видео в Twitter.

"От турецкого президента в белый дом за 24 часа - это неплохо... Вы очень особенный человек для всех нас", - сказал Трамп перед прессой, государственным секретарем Майком Помпео и другими представителями правительства.

Во время брифинга, как передает CNN, президент США также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что для него это освобождение было "непростым". 

Брансон, в свою очередь, поблагодарил президента Трампа, а также его админстрацию. После этого пастор помолился за президента. Также за Трампа помолилась и жена Эндрю Норин. 

Ранее Трамп отметил, что для освобождения и возвращения пастора Эндрю Брансона не было никаких сделок с Турцией.

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Напомним, 12 октября, суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. После освобождения Брансон вылетел в США.

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца. 

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.

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