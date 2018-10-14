Президент США Дональд Трамп провел встречу с освобожденным из турецкой тюрьмы американским пастором Эндрю Брансоном.
Трамп принял мужчину в Белом доме. Он опубликовал соответствующее видео в Twitter.
"От турецкого президента в белый дом за 24 часа - это неплохо... Вы очень особенный человек для всех нас", - сказал Трамп перед прессой, государственным секретарем Майком Помпео и другими представителями правительства.
13 октября 2018 г.
Во время брифинга, как передает CNN, президент США также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что для него это освобождение было "непростым".
Брансон, в свою очередь, поблагодарил президента Трампа, а также его админстрацию. После этого пастор помолился за президента. Также за Трампа помолилась и жена Эндрю Норин.
Ранее Трамп отметил, что для освобождения и возвращения пастора Эндрю Брансона не было никаких сделок с Турцией.
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Напомним, 12 октября, суд турецкого города Измир приговорил американского пастора Эндрю Брансона к 3 годам и 45 дням тюремного заключения. Но учитывая срок, который гражданин США уже провел в заключении и под домашним арестом, Брансон был освобожден из зала суда. После освобождения Брансон вылетел в США.
Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.
Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча.
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