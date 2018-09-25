Трамп проведет встречу с замгенпрокурора Розенштейном

Трамп встретиться с Розенштейном после возвращения из Нью-Йорка

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с заместителем генерального прокурора Родом Розенштейном.

Во время встречи будет обсуждаться отставка Розенштейна, передает Интерфакс-Украина.

"У президента США и Розенштейна состоялась длинная беседа, в ходе которой они обсудили последние новости. В силу того, что президент США сейчас находится в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН и из-за его плотного расписания встреч с лидерами стран мира, они встретятся в четверг, когда президент вернется в Вашингтон", - заявила Сандерс.

Ранее издание The New York Times сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа. Сам Розенштейн опроверг информацию из статьи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Минюста идет "затянувшееся зловоние", от которого необходимо избавиться.