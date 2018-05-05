Трамп проведет встречу с главой Южной Кореи в преддверии общения с Ким Чен Ыном

Пресс-служба Белого дома сообщает, что 22 мая президент США Дональд Трамп проведет в Вашингтоне встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Встреча пройдет накануне исторической встречи глав США и КНДР, передает South China Morning Post.

"Президент Дональд Трамп примет президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме 22 мая 2018 года. Президент Трамп и президент Мун продолжат тесную координацию по развитию ситуации на Корейском полуострове после межкорейского саммита 27 апреля. Два лидера также обсудят предстоящую встречу президента Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном",- сообщили в Белом доме.

Ранее Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.

27 апреля, состоялась историческая встреча лидеров двух Корей в пограничной деревне Пханмунджом.

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.