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Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства

Сегодня, 03:42
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Обычно Трамп проводит праздник в своем поместье Мар-о-Лаго в штате Флорида

Американский лидер Дональд Трамп проведет Рождество в Вашингтоне из-за приостановки работы правительства США, передает CNN со ссылкой на Белый дом.

"Из-за приостановки работы правительства президент Трамп останется в Вашингтоне, а первая леди вернется из Флориды, чтобы они могли провести Рождество вместе", - говорится в сообщении.

Глава Белого дома планировал провести 16 дней в своем поместье Мар-о-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), который он называет "зимним Белым домом". 

"Уже давно в семье принято проводить рождественские каникулы в Мар-а-Лаго", - цитирует телеканал слова пресс-секретаря супруги президента США Меланьи Трамп.

Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Как отмечалось, "шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.

По словам лидера республиканского большинства в Сенате США Митча Макконнелла, приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

Теги:   Правительственный "шатдаун" в США Меланья Трамп Рождество Дональд Трамп Белый дом

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