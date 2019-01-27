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Трамп прокомментировал задержание своего экс-советника Роджера Стоуна

Сегодня, 01:17
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ЕРА

Трамп предложил правоохранителям расследовать "грешки" демократов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал задержания своего бывшего советника Роджера Стоуна.

Он напомнил, что многие дела против представителей Демократической партии остались без внимания правоохранителей.

"Если Роджера Стоуна обвинили во лжи Конгрессу, то что насчет лжи Коми, Бреннана, Клэппера, Лизы Пейдж, Бейкера и других? Что насчет Хиллари, ФБР и ее 33 тысяч удаленных писем. Что насчет удаленных текстов Лизы, Виннера и Питера? Таких примеров уйма", - заявил Трамп.

Напомним, что бывший советник Трампа Роджер Стоун был задержан в американском штате Флорида в рамках расследования, проводимого специальным прокурором США Робертом Мюллером о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая воспрепятствование правосудию, дачу ложных показаний и давление на свидетелей. Федеральный суд постановил отпустить его под залог в $250 тыс. 

Теги:   Хиллари Клинтон Дональд Трамп США

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