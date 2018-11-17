17 ноября 2018, суббота

Трамп прокомментировал возвращение журналисту CNN аккредитации в Белом доме

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Трамп назвал журналиста

Трамп назвал журналиста "грубым и ужасным"

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналиста CNN Джима Акосту "вышвырнут", если он будет вести себя неподобающим образом.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Они сказали, что мы должны выработать правила и нормы поведения и так далее, и тому подобное. Мы это делаем, собирались сочинить их прямо сейчас...Ну и что же? Если он будет себя дурно вести, мы его вышвырнем или остановим пресс-конференцию", – заявил американский президент.

По словам главы Белого дома, когда Акоста спорил с ним на пресс-конференции, другие журналисты не могли задать свои вопросы.

Напомним, что американский телеканал CNN обратился в суд с иском против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников, требуя немедленно восстановить аккредитацию корреспондента Джима Акосты в Белом доме. 

Белый дом приостановил действие аккредитации журналиста после конференции 7 ноября, на которой Дональд Трамп устроил перепалку с Джимом Акостой, назвав его "грубым и ужасным".

Официальная причина отзыва аккредитации - рукоприкладство в отношении женщины. Во время очередной попытки задать вопрос Трампу Джим Акоста не разрешил сотруднице Белого дома вырвать из рук микрофон.

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