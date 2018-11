Трамп прокомментировал возвращение журналисту CNN аккредитации в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналиста CNN Джима Акосту "вышвырнут", если он будет вести себя неподобающим образом.

Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Они сказали, что мы должны выработать правила и нормы поведения и так далее, и тому подобное. Мы это делаем, собирались сочинить их прямо сейчас...Ну и что же? Если он будет себя дурно вести, мы его вышвырнем или остановим пресс-конференцию", – заявил американский президент.

По словам главы Белого дома, когда Акоста спорил с ним на пресс-конференции, другие журналисты не могли задать свои вопросы.

"I'm not concerned about Russian investigation, because it's a hoax" - US President Donald Trump calls CNN reporter "rude and terrible" after questions on migrant caravan and Russian investigationhttps://t.co/kSNYNCyUpa #ElectionResults2018 pic.twitter.com/zQhCi9F4l6