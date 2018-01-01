Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге Сегодня, 06:39 161 Цей матеріал також доступний українською Трамп предложил усилить защиту американских границ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу, которая произошла 11 декабря на Рождественском базаре во французском Страсбурге.

Трамп также упомянул в своем комментарии лидеров Демократической партии в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

"Очередная очень грязная террористическая атака во Франции. Мы еще больше будем укреплять наши границы. Чак и Нэнси должны обеспечить нам голоса, чтобы получить дополнительную безопасность на границе!"- заявил Трамп.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2018 г.

Напомним, что вечером 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате погибли три человека, еще 12 получили ранения. Стрелку с места преступление удалось сбежать.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.