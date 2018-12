Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге

Трамп также упомянул в своем комментарии лидеров Демократической партии в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

"Очередная очень грязная террористическая атака во Франции. Мы еще больше будем укреплять наши границы. Чак и Нэнси должны обеспечить нам голоса, чтобы получить дополнительную безопасность на границе!"- заявил Трамп.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!