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Трамп прокомментировал стрельбу в Страсбурге

Сегодня, 06:39
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Трамп предложил усилить защиту американских границ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу, которая произошла 11 декабря на Рождественском базаре во французском Страсбурге.

Трамп также упомянул в своем комментарии лидеров Демократической партии в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелоси.

"Очередная очень грязная террористическая атака во Франции. Мы еще больше будем укреплять наши границы. Чак и Нэнси должны обеспечить нам голоса, чтобы получить дополнительную безопасность на границе!"- заявил Трамп.

Напомним, что вечером 11 декабря в Страсбурге неизвестный открыл огонь по прохожим, в результате погибли три человека, еще 12 получили ранения. Стрелку с места преступление удалось сбежать.

Прокуратура Франции заявила о террористическом характере стрельбы в Страсбурге. Свидетели утверждают, что нападавший во время стрельбы кричал Аллаху акбар.

Теги:   Дональд Трамп Страсбург Франция США

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