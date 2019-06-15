Трамп прокомментировал собственные слова о готовности получить компромат из-за рубежа 15 июня, 03:57 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы получил компромат на своих оппонентов из-за рубежа, то обратился бы в ФБР.

Об этом сообщает ABC News.

«Если бы так произошло, безусловно, нужно ознакомиться с этим, поскольку если вы не просмотрите его, вы не будете знать, плохо ли это. Конечно, необходимо это отдать ФБР или сообщить адвокату, но безусловно надо сделать это», — заявил Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов бы был принять негативную информацию о своих политических соперниках от иностранного государства.