Трамп прокомментировал новую информацию о смерти Хашкаджи

Президент США прокомментировал информацию о том, что руководство Саудовской Аравии признало убийство журналиста Джамаля Хашкаджи и заявил, что доверяет этим заявлениям.

В то же время, он назвал смерть журналиста неприемлемой, передает Reuters.

Трамп также сообщил, что не намерен отказываться от продажи Саудовской Аравии оружия и выразил желание обсудить убийство Хашкаджи с руководством страны.

Ранее сообщалось, что руководство Саудовской Аравии признало, что журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи был убит.

Позже стало известно, что руководство страны приняло решение уволить двух высокопоставленных чиновников.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Саудовской Аравии целым рядом ответных действий, если причастность Эр-Рияда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи будет доказана.

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Напомним, что по данным СМИ, госсекретарь США Майк Помпео дал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману 72 часа на завершение расследования дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

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Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он планировал получить необходимые для заключения брака документы. Представители властей Турции утверждают, что Хашкаджи пытали, убили и расчленили в здании консульства. В расправе над журналистом подозревают "отряд убийц" - 15 граждан Саудовской Аравии, которые прибыли из Эр-Рияда накануне и сразу после исчезновения Хашкаджи вернулись на родину.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, настаивая, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.