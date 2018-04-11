Трамп прокомментировал данные о финансовой поддержке Пинчуком его предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп прокомментировал данные The New York Times о финансовых вливаниях украинского миллиардера Виктора Пинчука в фонд республиканца.

По словам Трампа, The New York Times распространяет ложную информацию.

"Газета написала еще одну фальшивую историю. Это политический эксперт Дуг Шон, а не украинский бизнесмен, попросил меня произнести короткую речь по Skype, организованную Дугом в Украине...", - написал Трамп в Twitter.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Ранее издание писало, что спецпрокурор Роберт Мюллер заинтересовался пожертвованием украинского миллиардера Пинчука в размере 150 тысяч долларов в фонд Трампа в 2015 году.

В обмен Трамп должен был 20 минут выступать на конференции Ялтинская Европейская Стратегия YES в режиме видеовключения.

Отмечается, что платеж от Пинчука "любопытен тем, что он прошел во время избирательной кампании от иностранца и выглядел как попытка купить влияние".

В заявлении Фонда Виктора Пинчука сказано, что он обратился к Трампу и другим мировым лидерам, чтобы помочь "продвигать укрепление и упрочнение связей между Украиной и Западом".

Фонд отметил, что пожертвование было "конкретной просьбой Фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда было много кандидатов на пост президента от Республиканской партии, и не было доподлинно известно, что Трамп будет кандидатом от республиканцев в 2016 году".