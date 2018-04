Трамп прокомментировал данные о финансовой поддержке Пинчуком его предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп прокомментировал данные The New York Times о финансовых вливаниях украинского миллиардера Виктора Пинчука в фонд республиканца.

По словам Трампа, The New York Times распространяет ложную информацию.

"Газета написала еще одну фальшивую историю. Это политический эксперт Дуг Шон, а не украинский бизнесмен, попросил меня произнести короткую речь по Skype, организованную Дугом в Украине...", - написал Трамп в Twitter.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!