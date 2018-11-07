Потрясающий успех. Трамп прокомментировал результат республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержали "потрясающую" победу на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября.

По мнению Трампа, республиканцы достигли на выборах очень большой победы.

"Потрясающий успех...Те, кто работал со мной во время этих невероятных промежуточных выборов, поддерживая определенную политику и принципы, показали очень хороший результат. Те, кто этого не сделали, попрощались! Вчера была очень большая победа, и все это, (достигнуто - Ред.) невзирая на давление грязных и враждебных СМИ!", - написал Трамп в Twitter.

Смотрите также

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media! 7 ноября 2018 г.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.