Потрясающий успех. Трамп прокомментировал результат республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержали "потрясающую" победу на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября.
По мнению Трампа, республиканцы достигли на выборах очень большой победы.
"Потрясающий успех...Те, кто работал со мной во время этих невероятных промежуточных выборов, поддерживая определенную политику и принципы, показали очень хороший результат. Те, кто этого не сделали, попрощались! Вчера была очень большая победа, и все это, (достигнуто - Ред.) невзирая на давление грязных и враждебных СМИ!", - написал Трамп в Twitter.
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Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.
Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.
Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.
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