Потрясающий успех. Трамп прокомментировал результат республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержали "потрясающую" победу на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября.

По мнению Трампа, республиканцы достигли на выборах очень большой победы.

"Потрясающий успех...Те, кто работал со мной во время этих невероятных промежуточных выборов, поддерживая определенную политику и принципы, показали очень хороший результат. Те, кто этого не сделали, попрощались! Вчера была очень большая победа, и все это, (достигнуто - Ред.) невзирая на давление грязных и враждебных СМИ!", - написал Трамп в Twitter.

Смотрите также

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!