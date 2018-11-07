07 ноября 2018, среда

Потрясающий успех. Трамп прокомментировал результат республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы одержали "потрясающую" победу на промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября.

По мнению Трампа, республиканцы достигли на выборах очень большой победы.

"Потрясающий успех...Те, кто работал со мной во время этих невероятных промежуточных выборов, поддерживая определенную политику и принципы, показали очень хороший результат. Те, кто этого не сделали, попрощались! Вчера была очень большая победа, и все это, (достигнуто - Ред.) невзирая на давление грязных и враждебных СМИ!", - написал Трамп в Twitter.

Смотрите также

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове